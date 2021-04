Coronavirus: Le Portugal prolonge les restrictions à sa frontière

Crédit photo © Reuters

LISBONNE (Reuters) - Le Portugal a prolongé dimanche jusqu'au 15 avril des restrictions mises en place à sa frontière avec l'Espagne afin de lutter contre l'épidémie de COVID-19.

Ces mesures, en vigueur depuis le 28 janvier, devaient initialement prendre fin ce week-end.

Les ressortissants de Grande-Bretagne, du Brésil et d'Afrique du Sud - où des variants plus contagieux du coronavirus SARS-CoV-2 ont été détectés ces derniers mois - ou de tout pays affichant un taux d'incidence de plus de 500 cas pour 100.000 habitants, doivent se placer à l'isolement pendant quatorze jours lorsqu'ils arrivent d'Espagne par la route, a précisé le ministère de l'Intérieur.

Les ressortissants portugais, les travailleurs transfrontaliers, les transporteurs de marchandises et les services d'urgence sont exemptés.

Le Portugal, où le bilan de l'épidémie s'élève à 16.879 morts pour quelque 780.000 cas de contamination, est en train de lever progressivement les mesures strictes de confinement mises en place au cours des trois premiers mois de l'année.

La Grèce a annoncé de son côté dimanche la prolongation des restrictions sur ses vols intérieurs jusqu'au 12 avril et sur les vols internationaux jusqu'au 19 avril.

(Victoria Waldersee; version française Jean-Stéphane Brosse)