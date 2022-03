Coronavirus : Le PM irlandais testé positif à la veille d'une rencontre avec Biden

WASHINGTON, 17 mars (Reuters) - Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a été testé positif au coronavirus mercredi soir, alors qu'il se trouve à Washington afin de participer, aux côtés du président américain Joe Biden, aux événements prévus à la Maison blanche à l'occasion de la fête de la Saint-Patrick.

Micheal Martin a participé mercredi à un gala au cours duquel Joe Biden a prononcé un discours, mais un représentant de la Maison blanche a déclaré que le président américain n'avait eu aucun contact rapproché avec le Premier ministre irlandais.

"Oui, (Micheal Martin) a reçu ce soir un résultat positif à un test PCR. Il avait été testé négatif plus tôt dans la journée et dimanche avant son déplacement", a déclaré à Reuters le porte-parole du Premier ministre. (Reportage Vishal Vivek, Steve Holland, Jeff Mason et Conor Humphries; version française Camille Raynaud)