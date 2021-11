Coronavirus : le nouveau variant s'est probablement propagé au-delà de l'Afrique du Sud, prévient Londres

LONDRES (Reuters) - Le ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, a déclaré vendredi qu'il était très probable que le nouveau variant du coronavirus appelé B.1.1.529, source d'inquiétude mondiale, se soit maintenant propagé au-delà de l'Afrique du Sud, du Botswana et de Hong Kong où il a été initialement détecté.

"Ce variant, actuellement appelée B.1.1.529, a été détecté pour la première fois à Hong Kong à partir du cas d'une personne voyageant depuis l'Afrique du Sud", a déclaré le ministre aux parlementaires.

"Le Royaume-Uni a été le premier pays à identifier la menace potentielle de ce nouveau variant et à alerter les partenaires internationaux. D'autres cas ont été identifiés en Afrique du Sud et au Botswana, et il est très probable qu'il se soit maintenant propagé à d'autres pays", a-t-il dit.

Le Royaume-Uni ainsi que plusieurs autres pays d'Europe et d'Asie ont renforcé leurs restrictions de déplacements face à l'émergence de ce nouveau variant du coronavirus dont les mutations pourraient le rendre résistant aux vaccins actuels.

