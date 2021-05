Coronavirus : Le nombre de patients en réanimation repasse sous les 3.000

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France compte dimanche 2.993 patients atteints du COVID-19 dans ses services de réanimation, soit 35 de moins en une journée, un chiffre qui repasse sous le seuil de 3.000 pour la première fois depuis le mois de janvier, selon des données publiées par les autorités sanitaires.

Le nombre de décès dans les établissements hospitaliers a dans le même temps augmenté de 44 en 24 heures (à 82.990), le nombre total de morts dans le pays atteignant 109.402 depuis le début de l'épidémie.

Le nombre de nouveaux cas d'infection recensés en 24 heures par la France s'établit en outre à 8.541 dimanche contre 10.675 samedi.

Depuis le début de la campagne de vaccination contre le COVID-19 en France, environ 25,4 millions de personnes ont reçu au moins une injection (soit 38% de la population totale et 48,4% de la population majeure) et 10,8 millions de personnes en ont reçu deux (soit 16,1% de la population totale et 20,5% de la population majeure).

(Benjamin Mallet et Matthias Blamont)