Coronavirus: Le nombre de nouveaux cas pour la première fois supérieur à 10.000 en France

PARIS (Reuters) - Le nombre quotidien de contaminations dues au coronavirus a dépassé pour la première fois les 10.000, samedi, en France.

L'agence Santé publique France (SPF) fait précisément état de 10.561 nouveaux cas. Elle en avait signalé 9.406 vendredi et 9.843 la veille, ce qui constituait déjà un record. Au total, 373.911 diagnostics positifs ont été enregistrés en France depuis début mars.

Le nombre de patients hospitalisés au cours des sept derniers jours s'élève selon SPF à 2.432, ce qui fait 75 de plus que vendredi, et parmi eux, 417 ont été admis en réanimation, soit 28 de plus que la veille.

Dix-sept décès supplémentaires ont par ailleurs été recensés, ce qui porte le bilan à 30.910 morts depuis le début de l'épidémie, et 86 nouveaux foyers de contamination (clusters) ont été dénombrés, ce qui en fait 772 au total.

Devant la "dégradation manifeste" de la situation, le Premier ministre Jean Castex a notamment annoncé vendredi un renforcement de la campagne de dépistage, tout en écartant l'hypothèse d'un nouveau confinement généralisé. [nL8N2G84IF]

(Jean-Philippe Lefief)