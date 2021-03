Coronavirus : Le nombre de nouveaux cas grimpe de manière exponentielle en Allemagne, selon le RKI

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Les nouveaux cas de coronavirus grimpent de manière exponentielle en Allemagne, a dit mardi un expert de l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses, précisant que les risques liés à l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca étaient relativement faibles.

Les autorités sanitaires ont fait état mardi d'un taux d'incidence (le nombre de cas pour 100.000 habitants enregistré sur une période de sept jours) de 83,7, contre 68 une semaine plus tôt, et le RKI a déclaré s'attendre à que ce chiffre grimpe à 200 d'ici à la mi-avril.

"Nous sommes exactement sur le flanc de la troisième vague. Cela ne peut plus être contesté. Et à ce stade, nous avons assoupli les restrictions et cela accélère la croissance exponentielle", a déclaré l'épidémiologiste du RKI Dirk Brockmann à la chaîne de télévision allemande ARD.

La chancelière Angela Merkel et les dirigeants des Länder ont convenu début mars d'un assouplissement par étapes des restrictions, en ajoutant toutefois un "frein de secours" qui permettra de réinstaurer des mesures si le nombre de nouveaux cas dépasse le ratio de 100 par 100.000 habitants pendant trois jours consécutifs.

L'Allemagne a suspendu lundi l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca contre le COVID-19, devenant ainsi l'un des derniers pays européens en date à marquer une pause suite à des rapports faisant état de troubles de la coagulation sanguine chez des personnes vaccinées.

Cette décision fait suite à une recommandation de l'institut Paul Ehrlich, l'autorité allemande en charge des vaccins, après sept cas de thrombose, dont trois décès.

Une réunion prévue mercredi entre Angela Merkel et les dirigeants des Länder pour discuter du recours aux médecins généralistes pour administrer les vaccins contre le coronavirus a été reportée jusqu'à ce que l'Agence européenne des médicaments (EMA) ait conclu ses investigations sur un lien éventuel entre le vaccin du laboratoire anglo-suédois et des troubles de la coagulation signalés, a déclaré un porte-parole du gouvernement.

AstraZeneca a déclaré n'avoir trouvé aucune preuve d'un risque accru de troubles de la coagulation sanguine après administration de son vaccin dans une étude portant sur 17 millions de personnes vaccinées au Royaume-Uni et dans l'Union européenne.

L'épidémiologiste Dirk Brockmann a dit que s'il était logique d'expliquer à la population les risques relatifs au vaccin, 1.000 personnes sur un million étaient décédées en raison du COVID-19, alors que seulement une personne sur un million pourrait connaître de complications liées à l'inoculation d'un vaccin.

"Dans les groupes à risque, le risque de mourir à cause du COVID-19 est beaucoup, beaucoup plus élevé. Cela signifie qu'il est probablement 100.000 fois plus probable de mourir du COVID que d'un vaccin AstraZeneca", a-t-il déclaré.

(Emma Thomasson et Caroline Copley; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)