Coronavirus: Le nombre de morts ralentit à nouveau dans les hôpitaux en France

PARIS (Reuters) - Le nombre quotidien de morts dues au coronavirus dans les hôpitaux en France est reparti à la baisse, avec 541 décès, et l'augmentation du nombre de patients traités dans les services de réanimation continue de faiblir, a annoncé mercredi le directeur général de la Santé, tout en jugeant l'épidémie "toujours très active dans le pays".

Le nombre de morts en milieu hospitalier avait été de 607 mardi, 605 lundi et 357 dimanche.

Le total des décès dans les hôpitaux atteint 7.632, a précisé Jérôme Salomon.

Un problème technique a en revanche empêché ce mercredi la collecte des données en Ehpad, dont le bilan était mardi de 3.237 morts.

Le bilan total des décès depuis le début de l'épidémie est donc de 10.869 morts en France pour environ 82.000 cas confirmés par PCR, soit 3.881 cas de plus que mardi.

Le nombre de personnes traitées dans les services de réanimation continue de progresser mais l'augmentation est de plus en plus faible, avec un solde de 17 patients en plus mercredi pour un total de 7.148.

Le nombre de patients en réanimation avait augmenté de 59 mardi, 94 lundi et 140 dimanche.

"(Le) besoin de trouver de nouvelles places augmente de moins en moins rapidement (...) mais cette tension reste particulièrement forte", a commenté Jérôme Salomon, évoquant une situation "absolument inégalée dans l'histoire médicale française".

"La tension se relâche à peine dans certains services de réanimation de certaines régions mais elle devient encore plus forte dans d'autres régions et c'est le cas ce soir en Ile-de-France", a-t-il poursuivi.

"On n'observe de pic nulle part, on observe un plateau dans certains pays, (...) c'est je l'espère le cas de la France dans les prochains jours mais qui est un plateau à un niveau très haut (avec) un nombre de cas exceptionnel", a déclaré le directeur général de la Santé. "La charge en soins, le nombre de patients à prendre en charge reste totalement considérable."

Depuis le début de l'épidémie, environ 60.000 personnes ont été hospitalisées, 30.375 le sont encore, soit 348 de plus que mardi, mais 21.254 sont aussi sorties guéries, a dit Jérôme Salomon, en insistant sur le fait que "des dizaines de milliers" d'autres personnes ont guéri sans avoir eu besoin d'hospitalisation.

(Henri-Pierre André et Bertrand Boucey)