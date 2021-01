Coronavirus: Le nombre de cas dans le monde franchit le cap des 100 millions

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le nombre mondial de cas confirmés de contamination au coronavirus a dépassé mercredi le seuil des 100 millions, selon un décompte de Reuters basé sur des données officielles, alors que des pays à travers le monde sont en difficulté face aux nouveaux variants du virus et à cause d'une pénurie de vaccins.

Près de 1,3% de la population mondiale a désormais été infectée par le COVID-19, et plus de 2,1 millions de personnes dans le monde ont succombé à la maladie provoquée par le coronavirus apparu fin 2019 dans le centre de la Chine.

Depuis le début de l'année, le virus a contaminé en moyenne une personne toutes les 7 secondes environ. Quelque 668.000 infections en moyenne ont été enregistrées chaque jour sur la même période.

Les cinq pays les plus affectés par la pandémie - Etats-Unis, Inde, Brésil, Russie et Royaume-Uni - représentent plus de la moitié des cas confirmés de contamination, alors qu'ils représentent 28% de la population mondiale, montre une analyse effectuée par Reuters.

Il avait fallu onze mois pour que le cap des 50 millions d'infections dans le monde soit franchi, tandis que le seuil des 100 millions de cas a été atteint à peine trois mois plus tard.

Un peu plus d'une cinquantaine de pays ont débuté les vaccinations.

(Shaina Ahluwalia et Roshan Abraham à Bangalore; version française Jean Terzian)