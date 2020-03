Coronavirus: Le musée du Louvre rouvre après trois jours de fermeture

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le musée du Louvre à Paris a rouvert mercredi après trois jours de fermeture en raison d'une pénurie de personnel, des agents ayant demandé à exercer leur droit de retrait face à l'épidémie de coronavirus.

"Mercredi 4 mars : le musée du #Louvre est ouvert", est-il simplement écrit sur son compte Twitter officiel.

Le Louvre, qui se présente comme le musée le plus fréquenté au monde avec près de 10 millions de visiteurs par an, dont de nombreux touristes étrangers, était fermé depuis dimanche en raison du refus d'une partie des employés de se rendre à leur poste par crainte d'une contamination par le coronavirus apparu en décembre en Chine.

Un plan d'action pour faire face à ces risques a été présenté ce mercredi matin au personnel du musée.

Le coronavirus venu de Chine s'est répandu dans plus de 70 pays sur cinq continents et a fait plus de 3.000 morts dans le monde. En France, 212 cas de contamination et quatre morts ont été recensés selon un bilan fourni mardi.

(Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)