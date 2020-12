Coronavirus: Le monde isole les Britanniques par peur de la mutation

Crédit photo © Reuters

par Gerhard Mey et Ben Makori

DOUVRES, Angleterre (Reuters) - Un grand nombre de pays à travers le monde ont fermé lundi leurs frontières aux personnes en provenance de Grande-Bretagne en raison des craintes suscitées par une nouvelle souche du coronavirus hautement contagieuse décelée sur le territoire britannique, compliquant encore une situation déjà incertaine à l'approche du Brexit avec la perspective de pénuries de nourriture.

La France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Irlande, la Belgique, l'Autriche, la Suisse, la Pologne, la Norvège, le Danemark, la Suède, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, l'Estonie, la Bulgarie et la République tchèque mais aussi Israël, le Canada, la Tunisie, le Soudan, Hong Kong et l'Inde, ont pris des mesures de ce type après que le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a averti qu'une variante potentiellement très contagieuse du virus constituait un danger pour son pays.

Les pays européens entendent coordonner leur réponse à la suite de cette décision prise en urgence, pour l'instant valable jusque mardi soir minuit.

La France a fermé provisoirement sa frontière avec le Royaume-Uni dès dimanche soir pour les personnes et les camions, bloquant ainsi la plus importante voie de transit du commerce britannique avec l'Europe continentale.

"C'est une situation exceptionnelle qui nous a amenés à prendre cette décision rapide et doit nous amener à redoubler de vigilance sur l'évolution (de la nouvelle souche du virus)", a déclaré lundi Emmanuel Macron lors d'un conseil des ministres en visioconférence, selon des images diffusées par BFM TV.

CAMIONS COINCÉS À DOUVRES

De longues files de camions se sont formées sur des kilomètres à l'approche du port de Douvres, principal point de passage pour les marchandises échangées entre la Grande-Bretagne et l'Europe continentale. Des milliers de chauffeurs de poids lourds étrangers se retrouvent ainsi bloqués en Grande-Bretagne à quelques jours de Noël.

"Mes chances d'être chez moi à Noël diminuent. C'est stupide et je suis stressé et mécontent de cela", a dit Stanislaw Olbrich, un chauffeur polonais de 55 ans coincé à une quarantaine de kilomètres au nord de Douvres.

Aux Etats-Unis, le secrétaire adjoint à la Santé, Brett Giroir, a jugé possible qu'une interdiction d'entrer sur le territoire américain soit prise à l'encontre des personnes en provenance du Royaume-Uni.

Alors que les campagnes de vaccination contre le COVID-19 viennent seulement de débuter au Royaume-Uni et aux Etats-Unis et ne devraient être lancées que dimanche en Europe, la découverte de cette variante du coronavirus a semé la panique dans le contexte d'une pandémie qui a déjà tué près de 1,7 million de personnes à travers le monde.

Des cas de contamination par cette souche ont déjà été découverts dans certains autres pays comme l'Italie, les Pays-Bas et le Danemark.

Les experts des questions de santé pensent néanmoins que les vaccins déjà validés ou en voie de validation sont aussi efficaces contre cette variante du coronavirus.

CRAINTE DE PÉNURIES ALIMENTAIRES

Le principal conseiller scientifique du gouvernement britannique a tout de même jugé probable un durcissement en Grande-Bretagne des restrictions de déplacements et d'activités destinées à lutter contre l'épidémie.

"Je dirais que les preuves concernant ce virus sont qu'il se propage facilement, qu'il est plus transmissible, nous devons absolument garantir que nous appliquons le bon degré de restrictions", a dit Patrick Vallance au cours d'une conférence de presse organisée par Boris Johnson.

"Et je pense qu'il est probable en conséquence que les mesures doivent être renforcées dans certains endroits au moment opportun, pas réduites", a-t-il ajouté.

Boris Johnson et Emmanuel Macron ont eu une discussion téléphonique sur cette fermeture des frontières lundi après-midi.

Cette évolution de la crise sanitaire en Grande-Bretagne a aussi des conséquences côté français, avec des camions qui s'entassent aux abords des ports, notamment Calais.

"Aucun chauffeur ne veut livrer au Royaume-Uni maintenant, donc le Royaume-Uni va voir son approvisionnement en fret se tarir", a déclaré la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR) en France.

Alors que Noël approche, la deuxième chaîne de supermarchés britannique, Sainsbury's, a déclaré que des pénuries de produits tels que les salades, les choux-fleurs et les agrumes se feraient sentir en quelques jours si les liaisons avec l'Europe continentale n'étaient pas rapidement rétablies.

Les producteurs de fruits de mer en Ecosse ont en outre fait état de plusieurs tonnes de produits périssables bloqués sur les routes. Les perturbations en Grande-Bretagne vont aussi sévèrement affecter l'approvisionnement de l'Irlande.

Le vent de panique s'est traduit sur les marchés financiers par une chute marquée des actions européennes, en particulier des valeurs liées aux transports telles que IAG, propriétaire de British Airways, Ryanair et easyJet, qui ont perdu de 4,5% à 8%. Air France KLM a cédé 4,16%.

La livre britannique a perdu jusqu'à 2,5% face au dollar avant de réduire ses pertes.

(Gerhard Mey et Ben Makori à Douvres, avec les rédactions de Paris, Londres, Singapour, Séoul, Sydney, Bombay et Hong Kong, Lisa Lambert et Susan Heavey à Washington, Tim Hepher, version française Benjamin Mallet, Claude Chendjou et Anait Miridzhanian, édité par Jean-Stéphane Brosse et Jean-Michel Bélot)