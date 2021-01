Coronavirus: Le ministre français de la Santé promet d'accélérer la vaccination

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le ministre français de la Santé a promis mardi "d'amplifier, d'accélérer et de simplifier" la campagne de vaccination contre le Coronavirus, en l'ouvrant dans un premier temps aux pompiers et aux aides à domicile de plus de 50 ans.

Olivier Véran, qui était interrogé sur RTL, a en outre promis que 300 centres de vaccinations seraient opérationnels dès la semaine prochaine. "Le rythme de croisière de la vaccination va rejoindre celui de nos voisins", a-t-il promis, ajoutant que le Premier ministre Jean Castex donnerait une conférence de presse sur le sujet jeudi.

(Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief)