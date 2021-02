Coronavirus : Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est fait vacciner

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a reçu lundi une première injection de vaccin contre le COVID-19 lors d'une visite dans un centre de vaccination à Melun, en Seine-et-Marne.

Médecin de formation, Olivier Véran fait partie du public prioritaire pour l'administration du vaccin d'AstraZeneca, que les autorités recommandent d'administrer en premier lieu au personnel soignant de moins de 65 ans.

Le ministre de la Santé, qui a dit s'être fait vacciner à l'invitation du directeur de l'établissement au cours de sa visite, a déclaré n'avoir "rien senti" à l'infirmière lui ayant fait l'injection. Lors d'une allocution devant la presse, il a par la suite invité "l'ensemble des soignants à se faire vacciner".

Le vaccin d'AstraZeneca s'administre en deux doses.

Des doutes ont surgi quant à son efficacité contre un variant du coronavirus découvert en Afrique du Sud, pays qui a suspendu son utilisation.

Olivier Véran a néanmoins assuré que ce variant était peu présent en France et que le vaccin AstraZeneca permettait "de se protéger contre la quasi-totalité des virus qui sont en circulation" dans le pays.

"Aujourd'hui, je continue de recommander aux soignants (...) la vaccination des publics cibles par le vaccin AstraZeneca, qui protège contre au moins 99% des souches qui circulent aujourd'hui dans notre pays", a-t-il dit.

Deux autres vaccins sont aussi disponibles dans l'Union européenne, fournis par l'alliance Pfizer et BioNTech et par Moderna.

Plus de 2,1 millions de doses de vaccin anti-COVID ont désormais été administrées en France, dont quasiment 1,87 million de premières injections et plus de 250.000 rappels, selon les données officielles fournies dimanche soir.

(Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)