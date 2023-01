Coronavirus : Le ministre allemand de la Santé s'inquiète de l'émergence d'un nouveau variant

BERLIN, 5 janvier (Reuters) - Le ministre allemand de la Santé se dit préoccupé par l'émergence d'un nouveau sous-variant du coronavirus lié à un nombre croissant d'hospitalisations dans le nord-est des États-Unis, ajoutant que Berlin suivait la situation de près.

Alors que le monde entier porte son attention sur l'augmentation des cas de coronavirus SARS-CoV-2 en Chine, les experts en maladies infectieuses s'inquiètent également de l'émergence du variant Omicron XBB.1.5, très contagieux, qui représente plus de 40% des cas de contamination aux Etats-Unis, selon des données officielles publiées la semaine dernière.

"Espérons que nous passerons l'hiver avant qu'un tel variant puisse se propager parmi nous", a écrit le ministre, Karl Lauterbach, mercredi soir sur Twitter.

"Nous surveillons si, et dans quelle mesure, XBB.1.5 se diffuse en Allemagne."

Sept des dix États américains où l'on observe une hausse des infections et hospitalisations se trouvent dans le Nord-Est, où l'on comptabilise un nombre plus élevé de cas de XBB, a déclaré à Reuters Michael Osterholm, expert en maladies infectieuses à l'Université du Minnesota, dans une récente interview. (Rédigé par Rachel More ; version française Augustin Turpin, édité par Jean-Stéphane Brosse)