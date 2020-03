Coronavirus : Le match PSG-Dortmund se jouera à huis clos, annonce la préfecture

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le match de Ligue des champions de football entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund prévu mercredi au Parc des Princes se déroulera à huis clos en raison du coronavirus, a annoncé lundi la préfecture de police de Paris.

"En application des mesures annoncées en conseil de défense hier soir, le préfet de Police a décidé que le match #PSGBVB se déroulera à huis clos", écrit la préfecture sur Twitter.

Avec 1.126 cas de contamination et 19 morts selon un bilan fourni dimanche, la France est le deuxième foyer épidémique de coronavirus en Europe après l'Italie et a pris une série de mesures pour tenter de freiner la propagation du virus en interdisant notamment les rassemblements de plus de 1.000 personnes.

(Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey)