Coronavirus: Le maire de Compiègne fait état d'un nouveau mort

PARIS (Reuters) - Le nouveau coronavirus a fait un mort supplémentaire en France, a déclaré lundi Philippe Marini, le maire de Compiègne (Oise), revenant sur de précédentes déclarations dans lesquelles il évoquait deux décès au cours du week-end.

Interrogé par Le Parisien et BFM TV, Philippe Marini avait dans un premier temps fait état de trois décès au total parmi des patients passés à l'hôpital de Compiègne, dont deux au cours du week-end.

"Il y a eu doute sur un cas, d'une personne transportée au CHU d'Amiens et, en définitive, le diagnostic Covid-19 s'est avéré négatif. Donc on en est bien à deux et non pas à trois (décès de patients passés par l'hôpital de Compiègne)", a par la suite corrigé Philippe Marini sur BFM TV.

La personne contaminée par le coronavirus et décédée au cours du week-end à Compiègne est une personne âgée qui souffrait de plusieurs autres pathologies, a précisé l'édile, selon lequel le diagnostic a été effectué post-mortem.

La première des victimes passées par l'hôpital de Compiègne est un enseignant en poste à Crépy-en-Valois (Oise) dont le décès en début de semaine dernière à l'hôpital parisien de La Pitié-Salpêtrière était déjà connu.

Si le décès signalé lundi par Philippe Marini était confirmé, il porterait à trois morts le bilan en France de l'épidémie partie de Chine.

Le premier mort est un touriste chinois décédé mi-février à Paris.

Les autorités sanitaires françaises ont refusé de s'exprimer à ce sujet dans l'attente d'un point presse quotidien prévu plus tard dans la journée.

(Nicolas Delame, avec Maya Nikolayeva, Matthias Blamont et Jean-Philippe Lefief, édité par Bertrand Boucey)