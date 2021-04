Coronavirus : Le Maire appelle la CE à valider rapidement les plans de relance

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Commission européenne doit examiner les plans de relance nationaux au plus vite afin qu'ils puissent être approuvés au plus tard lors du Conseil européen de juillet, a déclaré mardi le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.

Bruno Le Maire, qui s'exprimait à Bercy lors d'un point de presse commun avec le ministre des Finances allemand Olaf Scholz, a estimé que l'Europe avait perdu trop de temps pour déployer le fonds de relance post-COVID de 750 milliards d'euros défini l'été dernier.

"Nous avons été très efficace l'an dernier pour l'adoption du plan de relance européen et la décision de lever de la dette en commun. Mais depuis, nous avons perdu trop de temps", a-t-il souligné en jugeant indispensable que "l'Europe reste dans la course" alors que la Chine a renoué avec la croissance et que l'économie des Etats-Unis est en expansion.

Pour le ministre français, il est donc impératif que les prochaines étapes soient réalisées rapidement afin que les fonds puissent commencer à être injectés dans l'économie "avant la fin de l'été".

(Leigh Thomas, Myriam Rivet et Nicolas Delame)