Coronavirus : Le Japon va tester un anti-VIH, nouveaux cas sur le Diamond Princess

par Sakura Murakami et Ju-min Park

TOKYO (Reuters) - Les autorités japonaises ont annoncé mardi le prochain lancement d'essais cliniques visant à tester des anti-VIH pour traiter des patients contaminés par le coronavirus, alors que la progression du nombre de cas représente une menace croissante pour la santé publique et l'économie de l'archipel.

Le gouvernement japonais est en plein "préparatifs pour que des essais cliniques utilisant des traitements anti-VIH contre ce nouveau coronavirus puissent commencer dès que possible", a déclaré le porte-parole du gouvernement.

Il a cependant ajouté qu'il ne pouvait pas préciser le temps nécessaire pour valider un nouvel usage thérapeutique.

Dans la mesure où ce coronavirus, tout comme le VIH, est un virus dont le matériel génétique se compose d'ARN (acide ribonucléique), les antirétroviraux utilisés dans le traitement du VIH/sida sont considérés comme susceptibles de soulager les personnes infectées par ce virus.

Pour l'instant aucun traitement ne semble complètement efficace contre ce nouveau coronavirus qui est à l'origine de près de 1.900 décès, principalement en Chine continentale. Un mort a cependant été recensé en France.

A bord du Diamond Princess, navire de croisière en quarantaine dans le port japonais de Yokohama depuis le 3 février et principal foyer du hors de Chine continentale, le nombre de contaminations continue de progresser.

DEUX FRANÇAIS CONTAMINÉS À BORD DU DIAMOND PRINCESS

Selon le ministère japonais de la Santé, les tests de diagnostic menés sur les passagers se sont avérés positifs pour 88 passagers supplémentaires.

Au total, 542 cas d'infection par le coronavirus ont été recensés parmi les 3.700 personnes présentes à bord de ce navire appartenant au croisiériste américain Carnival.

"Deux ressortissants français (...) atteints par le virus" se trouvent à bord de ce bateau mais ils "n'ont pas demandé de rapatriement", a déclaré le nouveau ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, mardi matin sur France inter.

Les Etats-Unis ont rapatrié lundi par voie aérienne plus de 300 Américains qui se trouvaient à bord du Diamond Princess et l'Australie, le Canada, l'Italie et la Corée du Sud envisagent également d'évacuer leurs ressortissants.

Les passagers japonais dont les tests seront négatifs pourront commencer à débarquer à partir de mercredi, a annoncé le ministre de la Santé japonais Katsunobu Kato.

Le débarquement des passagers à l'issue des deux semaines de quarantaine est supposé durer jusqu'à vendredi et leur température sera mesurée avant qu'ils ne puissent quitter le bateau, selon un courrier du vice-ministre japonais de la Santé relayé sur Twitter par un des passagers.

Selon des médias japonais, trois nouveaux cas ont par ailleurs été diagnostiqués dans la préfecture de Wakayama.

La propagation du virus, dans un contexte de ralentissement économique qui ravive les craintes de récession a poussé les autorités de Tokyo à déconseiller les grands rassemblements, tandis que plusieurs entreprises ont recours au télétravail.

Le gouvernement japonais a promis de faire son possible pour éviter que cette crise sanitaire ne perturbe les Jeux olympiques qui doivent s'ouvrir à Tokyo le 24 juillet.

(Avec Hyonhee Shin à Séoul et Chris Gallagher à Tokyo ; version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)