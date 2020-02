Coronavirus: Le groupe de prêt-à-porter SMCP "sensiblement impacté"

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le groupe français de prêt-à-porter SMCP, propriétaire des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et De Fursac, a annoncé mardi que ses ventes et sa rentabilité en Chine étaient "sensiblement impactées" par l'épidémie de coronavirus faisant chuter son cours de plus de 4% dans les premiers échanges.

"Depuis la dernière communication de SMCP le 29 janvier dernier, l'épidémie du Covid-19 en Chine (Hong Kong et Macao inclus) a un impact significatif sur la consommation chinoise", explique le groupe dans un communiqué.

"Dans ce contexte, les ventes et la rentabilité de SMCP en Chine1 (un marché-clé pour le groupe) sont significativement impactées, et, dans une moindre mesure les autres régions du monde, en raison de la baisse des touristes chinois."

Après une performance solide au cours des trois premières semaines du mois de janvier en Chine continentale, ajoute SMCP, une partie importante des magasins du groupe a depuis été temporairement fermée en Chine continentale et à Macao.

"Bien que nous ne puissions pas prévoir la durée de la crise, nous avons pris les mesures nécessaires pour atténuer son impact sur notre activité", déclare le directeur général du groupe Daniel Lalonde, cité dans le communiqué.

Les autorités sanitaires chinoises ont déclaré mardi avoir recensé la veille 508 nouveaux cas de contamination au coronavirus Covid-19, portant à 77.658 le nombre de personnes infectées en Chine continentale depuis le début de l'épidémie.

L'épidémie a fait 2.663 morts dans le pays depuis qu'elle s'y est déclarée en décembre.

(Sudir Kar-Gupta et Jean-Stéphane Brosse, édité par Nicolas Delame)