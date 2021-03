Coronavirus: Le gouvernement fixe un horizon à mi-avril pour "rouvrir" la France

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le retour à des vies plus normales "est en vue" en France et le gouvernement se prépare à "rouvrir prudemment" le pays avec un horizon fixé à mi-avril même si des semaines encore difficiles sont à attendre d'ici là face à l'épidémie due au coronavirus, a déclaré mercredi Gabriel Attal.

"Tenons bon. Ne nous résignons pas après tant d'efforts. Nous allons encore affronter des épreuves, c'est vrai, mais pour la première fois depuis des mois, le retour à des vies plus normales est en vue", a dit le porte-parole du gouvernement à l'issue du conseil des ministres, en évoquant les progrès dans l'accélération de la campagne de vaccination contre le COVID-19.

"C'est un horizon au bout du tunnel que nous devons toujours avoir en vue", a-t-il ajouté. "Il ne s'agit pas d'un horizon lointain et incertain. Il s'agit d'un horizon de plus en plus proche, peut-être nous l'espérons dès la mi-avril, auquel nous nous préparons."

"Le président nous a demandé de présenter des dispositifs et des protocoles qui pourraient permettre de rouvrir prudemment mais sûrement le pays dans les prochains temps", a dit Gabriel Attal alors qu'une réunion ministérielle autour d'Emmanuel Macron est prévue dans l'après-midi.

(Elizabeth Pineau et Bertrand Boucey)