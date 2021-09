Coronavirus : Le gouvernement britannique préconise un rappel vaccinal pour les 50 ans et plus

LONDRES (Reuters) - Le gouvernement britannique va bientôt lancer une campagne de rappel vaccinal contre le COVID-19 pour les personnes de 50 ans et plus et les plus vulnérables afin d'éviter un nouveau confinement pendant l'hiver.

Boris Johnson espère que cette campagne permettra aux hôpitaux de faire face aux infections hivernales sans devoir recourir à un nouveau confinement.

"Les doses de rappel sont un moyen important de garder le virus sous contrôle à long terme", a déclaré au Parlement Sajid Javid, le ministre britannique de la Santé, précisant que la campagne de rappel vaccinal débuterait la semaine prochaine.

Le ministre de la Santé a toutefois ajouté que le gouvernement pourrait éventuellement mettre en oeuvre un "plan B", qui impliquerait le lancement de certificats de vaccination, le port du masque obligatoire et le télétravail. La vaccination pour le personnel de santé sera probablement rendue obligatoire, a-t-il précisé.

Selon les autorités britanniques, la vaccination a permis de sauver plus de 112.000 personnes et d'éviter 24 millions de contaminations.

