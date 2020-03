Coronavirus: Le FMI demande au G20 de doubler sa capacité d'urgence

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le Fonds monétaire international (FMI) a demandé jeudi aux dirigeants du G20 de favoriser un doublement de sa capacité de financement d'urgence afin de renforcer ses moyens face à la propagation de la pandémie de coronavirus, qui risque de provoquer une dépression de l'économie mondiale cette année.

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, dans un communiqué adressé aux chefs d'Etat et de gouvernement des 20 premières économies de la planète, déclare que l'ampleur de la contraction économique en cours et la vitesse de la reprise dépendront de la capacité à contenir la pandémie et "de la force et de la coordination de nos politiques monétaires et budgétaires".

Elle ajoute qu'il est capital de soutenir les pays émergents et en développement, particulièrement touchés par la crise, par la paralysie de l'activité économique, par les sorties de capitaux et, pour certains, par une chute des cours des matières premières.

(Andrea Shalal, version française Marc Angrand)