Coronavirus: Le Danemark va rétablir l'utilisation du pass sanitaire, selon la presse

COPENHAGUE (Reuters) - Le gouvernement danois a annoncé lundi qu'il prévoyait de rétablir l'utilisation du pass sanitaire pour des lieux comme les restaurants et les bars afin de faire face à la résurgence de l'épidémie de coronavirus.

Le Danemark fut en septembre l'un des rares pays à lever la quasi totalité des restrictions sanitaires après avoir réussi à empêcher une nouvelle vague épidémique au printemps et en été grâce aux mesures de confinement en vigueur depuis les fêtes de fin d'année 2020.

Mais alors que le nombre quotidien de nouvelles infections dépassait à peine la barre des 200 mi-septembre, plus de 2.000 cas ont en moyenne été recensés quotidiennement ces derniers jours dans le pays.

Par ailleurs, le pourcentage de tests de dépistage positifs a presque doublé entre mi-septembre et fin octobre, pour s'établir à 2,3%.

S'exprimant lors d'un point de presse télévisé, le ministre de la Santé, Magnus Heunicke, a déclaré que "plusieurs pays européens sont désormais au coeur d'une quatrième vague du coronavirus. Au Danemark nous allons vers une troisième vague".

La proposition du gouvernement doit désormais être approuvée par le Parlement.

En plus des restaurants et bars, le gouvernement veut imposer la présentation du pass sanitaire pour les rassemblements de plus de 200 personnes dans les lieux fermés, dont les cinémas et musées.

