Coronavirus : Le Danemark impose de nouvelles mesures sanitaires

COPENHAGUE, 8 décembre (Reuters) - Le Danemark va rétablir des restrictions sanitaires afin d'enrayer la propagation de l'épidémie de COVID-19, notamment en raison du variant Omicron, a annoncé mercredi la Première ministre danoise, qui a incité la population à privilégier le télétravail et à annuler les fêtes prévues en fin d'année.

"Notre analyse reste qu'il est possible de garder ouverts de larges pans de la société, grâce au vaste soutien dont bénéficie la vaccination", a dit Mette Frederiksen lors d'une conférence de presse.

Elle a répété par le passé que le gouvernement ferait tout son possible pour éviter le rétablissement de restrictions sanitaires, mais le Danemark est frappé par une résurgence des cas quotidiens de contamination par le coronavirus.

A l'heure actuelle, les hospitalisations et le nombre de nouveaux décès signalés chaque jour sont toutefois nettement en-deçà des pics enregistrés il y a un an lors d'une précédente vague épidémique. (Reportage Stine Jacobsen et Nikolaj Skydsgaard; version française Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)