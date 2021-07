Coronavirus : Le confinement prolongé de 4 semaines à Sydney

Crédit photo © Reuters

SYDNEY (Reuters) - La ville de Sydney a annoncé mercredi le prolongement de quatre semaines du confinement instauré le 26 juin dernier, après que 177 nouveaux cas de contamination ont été recensés mardi.

Cette prolongation transforme ce qui devait initialement être un confinement "rapide" de la ville la plus peuplée d'Australie en l'un des plus longs du pays depuis le début de la pandémie, et pourrait provoquer la deuxième récession de l'économie de 2.000 milliards de dollars australiens (1.246 milliards d'euros) en deux ans, selon les économistes.

La popularité du gouvernement fédéral pourrait souffrir de la prolongation du confinement. Les sondages révèlent une baisse du soutien au gouvernement face à la lenteur du déploiement de la campagne vaccinale dans le pays.

(Renju Jose et Byron Kaye; version française Camille Raynaud)