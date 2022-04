Coronavirus : Le confinement est étendu à toute la ville de Shanghaï

par David Stanway

SHANGHAI (Reuters) - Les autorités chinoises ont étendu mardi les mesures de confinement à l'ensemble des 26 millions d'habitants de Shanghaï après avoir constaté une hausse des cas de COVID-19 à la faveur d'une campagne massive de dépistage.

Au moins 38.000 membres du corps médical ont été déployés à Shanghaï dans le cadre de ce que les médias d'État ont décrit comme la plus grande opération sanitaire à l'échelle nationale depuis la fermeture de la ville de Wuhan début 2020, lors de la première flambée épidémique.

Les mesures de quarantaine instaurées à Shanghaï ont été critiquées pour avoir séparé les enfants de leurs parents et placé les cas asymptomatiques parmi ceux qui présentent des symptômes.

Les autorités chinoises ne montrent cependant aucun signe d'infléchissement face à la frustration croissante du public.

"La prévention et le contrôle épidémique de Shanghaï se trouvent au stade le plus difficile et le plus critique", a déclaré Wu Qianyu, une responsable de la commission municipale de la santé, lors d'un point de presse.

"Nous devons adhérer à la politique générale de dépollution dynamique sans hésitation, sans fléchir".

Des milliers d'habitants testés positifs ont été enfermés dans des centres de quarantaine rudimentaires, qu'ils soient symptomatiques ou non.

Chen Erzhen, médecin responsable du centre de quarantaine de Shanghaï, a déclaré dans une interview au Quotidien du peuple, journal du Parti communiste, que les autorités pourraient revoir leurs directives et autoriser les personnes asymptomatiques à rester chez elles, surtout si le nombre de cas augmente.

Les autorités de la ville ont signalé lundi un nombre record de 13.086 nouveaux cas asymptomatiques de coronavirus, contre 8.581 la veille, pour plus de 25 millions de personnes testées en 24 heures dans le cadre de la campagne de dépistage menée dans toute la ville.

