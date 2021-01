Coronavirus: Le confinement aux Pays-Bas prolongé jusqu'au 9 février

Crédit photo © Reuters

AMSTERDAM (Reuters) - Le gouvernement néerlandais a annoncé mardi une prolongation de près d'un mois des mesures de confinement instaurées pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Le Premier ministre Mark Rutte a déclaré que les restrictions devraient rester en place au moins jusqu'au 9 février. Toutes les écoles et de nombreux commerces sont fermés depuis la mi-décembre aux Pays-Bas. Les bars et restaurants ont été fermés deux mois plus tôt.

"Cette décision n'est pas une surprise mais c'est une incroyable déception", a-t-il dit lors d'une conférence de presse.

Le confinement devrait initialement être levé le 19 janvier.

Le nombre d’infections par le coronavirus aux Pays-Bas a commencé à diminuer ces derniers jours, à la suite de la fermeture des écoles et des commerces non-essentiels en décembre.

(Anthony Deutsch, version française Laura Marchioro, édité par Jean-Michel Bélot)