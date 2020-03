Coronavirus : Le bilan passe à 7 morts et 423 contaminations en France

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le coronavirus apparu en décembre en Chine a fait sept morts - six hommes et une femme - et contaminé 423 personnes en France, soit une hausse de 138 cas en une journée, a déclaré jeudi Jérôme Salomon, le directeur général de la santé.

Sur les personnes contaminées, 23 sont dans un état grave et placées en réanimation, soit huit de plus que mercredi, a-t-il ajouté.

Jérôme Salomon a souligné que les victimes étaient pour la plupart âgées et souffraient d'autres pathologies.

(Nicolas Delame et Bertrand Boucey)