Coronavirus: Le bilan en Chine porté à 1.523 morts, près de 66.500 cas

Crédit photo © Reuters

SHANGHAI (Reuters) - Le coronavirus Covid-19 a causé vendredi 143 décès supplémentaires en Chine continentale, ont rapporté samedi les autorités sanitaires chinoises, ce qui porte à 1.523 le nombre de cas mortels dans le pays depuis que le virus s'est déclaré à Wuhan en décembre dernier.

Dans son bilan quotidien, la Commission de la santé a indiqué que 2.641 cas supplémentaires de contamination ont été confirmés vendredi, portant à 66.492 le nombre de patients infectés par le virus en Chine.

Dans la seule province du Hubei, le nombre de décès liés au coronavirus a augmenté de 139 vendredi, dont 107 à Wuhan. Le nombre de cas mortels s'élève désormais à 1.123 dans la capitale de la province.

Le Quotidien du Peuple, organe officiel du Parti communiste dans la capitale chinoise, a rapporté que toutes les personnes revenant à Pékin à partir de vendredi devaient se placer elles-mêmes en quarantaine pour une durée de 14 jours afin d'éviter une propagation du coronavirus Covid-19.

Les personnes qui refusent de respecter cette période d'isolement ou de suivre les autres consignes pour enrayer l'épidémie seront punies, ajoute le journal.

Hors de Chine, quelque 450 cas de contamination ont été recensés dans une vingtaine de pays. Un troisième décès hors de Chine continentale a été signalé jeudi, au Japon. Les deux premiers cas mortels avaient été recensés aux Philippines et à Hong Kong.

Le personnel de santé chinois subit de plein fouet l'épidémie de coronavirus, 1.716 d'entre ayant été contaminés par le virus et six en sont morts.

La mission conjointe de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de la Chine devrait commencer ce week-end ses investigations sur l'épidémie de coronavirus et cherchera en priorité à déterminer comment se propage la maladie et sa dangerosité, a déclaré vendredi le directeur général de l'OMS.

Cette mission va aussi s'efforcer de recueillir des précisions sur les moments, les lieux et les modalités de la contamination des plus de 1.700 personnels de santé infectés jusqu'à présent, ont dit des responsables de l'OMS.

(Winni Zhou et Brenda Goh, avec Zhang Min à Pékin, version française Arthur Connan)