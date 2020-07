Coronavirus : Le bilan dépasse les 30.000 morts en France

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France a recensé vendredi 25 nouveaux décès liés au coronavirus, ce qui porte le bilan à 30.004 morts depuis le 1er mars, a indiqué la Direction générale de la santé (DGS) dans son point quotidien.

Le nombre de patients hospitalisés pour une infection au Covid-19 poursuit sa baisse, à 7.062 contre 7.177 jeudi, soit 115 de moins. Le nombre de cas graves en réanimation continue également de refluer, à 496 contre 512 jeudi (-16).

Le nombre total de cas est quant à lui passé de 170.094 jeudi à 170.752 vendredi (+658), selon l'agence Santé publique France.

L'organisme indique que 77 "clusters" sont en cours d'investigation, soit 11 de plus en 24 heures.

"Avant le début du week-end prolongé de fête nationale et avec les départs en vacances de nombreux Français, il convient de rappeler que les gestes barrières restent plus que jamais de mise: protection des personnes âgées et des plus fragiles, hygiène des mains, distanciation physique et port du masque grand public dès lors que les distances ne sont pas respectées, en particulier en espaces clos", indique la DGS.

Quatre départements sont désormais en situation de "vulnérabilité": la Guyane, où se rendra dimanche le Premier ministre Jean Castex, la Mayotte, la Mayenne ainsi que la Gironde.

La France devient, après les Etats-Unis, le Brésil, le Royaume-Uni, l'Italie et le Mexique, le sixième pays où la mortalité liée au coronavirus franchit la barre des 30.000 morts.

