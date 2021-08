Coronavirus : Le bilan au Brésil approche des 20 millions de contaminations

Crédit photo © Reuters

BRASILIA (Reuters) - Le Brésil a enregistré 20.503 nouveaux cas de contamination au coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, selon les données publiées dimanche par le ministère de la Santé, qui a rapporté 464 décès supplémentaires liés au COVID-19.

Depuis le début de la crise sanitaire, le pays d'Amérique du Sud a fait état de 19.938.358 infections et de 556.834 morts, montrent les données gouvernementales.

Le Brésil est le troisième pays au monde le plus touché par la crise sanitaire en nombre de cas de contamination, après les Etats-Unis et l'Inde, et compte le deuxième bilan le plus lourd en nombre de décès, après les Etats-Unis.

(Reportage Anthony Boadle; version française Jean Terzian)