Coronavirus: La ville de Nice sous couvre-feu à partir de 20h00

PARIS (Reuters) - La ville de Nice sera placée sous couvre-feu à compter de 20h00 ce vendredi pour accroître encore la politique de confinement mise en oeuvre contre l'épidémie de coronavirus, annonce le maire LR de la ville, Christian Estrosi, dans une interview publiée par le Journal du dimanche.

"Je viens de prendre l'arrêté", annonce-t-il au JDD. "A partir de 20h00, une fois les commerces et pharmacies fermés, plus personne n'a de raison de sortir. Donc on ne sort plus, sauf les personnels spécifiquement autorisés par cet arrêté : personnel médical, ou social pour ceux qui font des visites à domicile de personnes fragiles pour le portage de repas par exemple", dit-il dans cette interview.

Lui-même contaminé par le nouveau coronavirus, Christian Estrosi indique qu'il va "beaucoup mieux" mais souligne qu'"il ne faut surtout pas prendre cette maladie à la légère".

