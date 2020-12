Coronavirus: La vaccination débutera le 27 décembre dans l'UE, selon Von der Leyen

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - La vaccination débutera le 27 décembre dans l'Union européenne, a annoncé jeudi la présidente de la Commission.

"Les 27, 28 et 29 décembre, la vaccination débutera à travers l'Union européenne. Nous protégeons nos citoyens. Nous sommes plus forts ensemble", écrit Ursula von der Leyen sur Twitter.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a décidé d'avancer à lundi prochain, le 21 décembre, l'examen du dossier du vaccin de Pfizer et BioNTech, déjà autorisé et utilisé au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et au Canada.

Dans l'éventualité d'un feu vert de l'EMA, la Commission européenne devra ensuite approuver le vaccin après consultations avec les Etats membres. Un haut responsable de la commission a indiqué mercredi que cette approbation définitive pourrait intervenir dès mercredi.

Les livraisons au départ des sites de production de vaccins situés en Belgique et en Allemagne doivent débuter samedi.

(Francesco Guarascio et Marine Strauss, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)