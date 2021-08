Coronavirus : La probable hausse de prix des vaccins pour l'UE liée à des exigences renforcées, dit Beaune

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes, Clément Beaune, a déclaré lundi que la "très probable" hausse des prix des vaccins contre le COVID-19 de Pfizer et Moderna dans les contrats en cours de négociations avec l'Union européenne (UE) était notamment liée à "plus d'exigences" à l'égard des laboratoires.

Le Financial Times a rapporté dimanche que Pfizer et Moderna avaient augmenté le prix de leurs vaccins contre le COVID-19 dans le cadre des derniers contrats d'approvisionnement de l'Union européenne.

Selon le quotidien économique, le nouveau prix d'une dose du vaccin de Pfizer et BionTech s'établirait à l'avenir à 19,50 euros (contre 15,50 euros précédemment) et celui d'une dose du vaccin Moderna atteindrait 25,50 dollars la dose (bien plus que les 19 euros du premier contrat mais moins que les 28,50 dollars convenus auparavant du fait d'une augmentation du volume des commandes).

"Un certain nombre de ces informations sont à prendre avec prudence (...) d'abord parce qu'il y a encore des points de négociations en cours", a expliqué Clément Beaune sur RFI.

"Aujourd'hui personne ne connaît le prix définitif de ces doses de vaccin" mais "il est très probable qu'elles soient plus chères", car il y aura davantage d'exigences dans les nouveaux contrats, a-t-il précisé sur CNEWS.

"Les doses de vaccin que l'Union européenne est en train de négocier (...) ce ne sont pas les mêmes que la première génération de vaccins", et il est demandé dans les négociations en cours qu'ils soient "adaptés aux variants", que "l'essentiel de la production (se fasse) sur le territoire européen", avec "des calendriers plus précis" et des pénalités financières à la clé s'ils ne sont pas respectés, a dit Clément Beaune sur RFI.

"Avoir des contrats plus exigeants (...) probablement, oui, pas seulement pour l'Union européenne mais pour tous les acheteurs, ça sera plus cher", a-t-il ajouté en rappelant qu'au vu des volumes en jeu, l'UE bénéficiait cependant de tarifs plus intéressants que le Royaume-Uni par exemple.

"L'Union européenne est la zone du monde qui achète le plus de doses de vaccins", donc "on paie moins cher". "Il ne s'agit pas de faire des économies sur les achats de vaccins, il s'agit de payer les choses au juste prix", a noté Clément Beaune.

Rappelant que ces informations étaient pour l'instant "confidentielles", il a souligné qu'"il faudra(it) rendre tout cela public et en débattre".

Reportage Myriam Rivet