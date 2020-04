Coronavirus: La présidence saoudienne du G20 appelle à davantage de dons

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - La présidence saoudienne du G20 a appelé jeudi à davantage de dons immédiats afin de financer la réponse d'urgence à la crise sanitaire et de développer les vaccins nécessaires contre le nouveau coronavirus.

Dans un communiqué, le secrétariat du G20 a indiqué que 1,9 milliard de dollars avait été offert par des pays, des organisations philanthropiques et le secteur privé, mais que davantage de fonds étaient nécessaires alors que l'objectif du Conseil de supervision de la préparation mondiale est de 8 milliards de dollars.

"Les défis globaux requièrent des solutions mondiales et l'heure est venue pour nous de soutenir la course pour un vaccin et d'autres mesures thérapeutiques destinées à combattre le COVID-19", a dit le "sherpa" saoudien Fahad Almubarak.

(Andrea Shalal; version française Jean Terzian)