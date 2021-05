Coronavirus : La hausse des nouveaux cas ralentit encore en France

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France a recensé jeudi 19.461 nouvelles infections journalières au COVID-19, un chiffre qui représente une augmentation de moins de 2% par rapport à la semaine précédente, une première depuis près d'un an.

Le nombre total de personnes hospitalisées a diminué de 598, pour le dixième jour consécutif, pour atteindre 23.656, soit le niveau le plus bas depuis le 31 octobre.

Le nombre de personnes en soins critiques a aussi diminué pour la dixième journée d'affilée, à 4.442 patients, soit une baisse de 141 en 24 heures.

La France est sortie d'un troisième confinement national au début du mois et s'apprête à rouvrir les terrasses des bars et restaurants ainsi que les cinémas et les musées le 19 mai.

La moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas quotidiens est tombée à environ 16.100, contre plus de 42.000 à la mi-avril, lorsque l'augmentation hebdomadaire des nouveaux cas était encore supérieure à 6%.

Avec 5,84 millions d'infections recensées depuis le début de la pandémie, la France est le quatrième pays le plus touché au monde, derrière les États-Unis, l'Inde et le Brésil.

Les autorités sanitaires ont également fait état jeudi de 131 nouveaux décès dus au COVID-19, pour un bilan total de 107.205, le huitième bilan le plus élevé au monde.

La moyenne glissante sur sept jours des nouveaux décès a baissé à 200, un plus bas depuis le 26 octobre, contre un pic de 450 début février.

(Benoît Van Overstraeten, Blandine Hénault pour la version française)