Coronavirus : La HAS préconise de lever l'obligation vaccinale pour les soignants

PARIS, 30 mars (Reuters) - La Haute autorité de santé (HAS) a préconisé jeudi de lever l'obligation de vaccination contre le COVID-19 pour le personnel soignant, estimant toutefois que celle-ci reste fortement recommandée. "La HAS préconise que la vaccination contre la COVID-19 soit fortement recommandée pour les professionnels", a indiqué l'autorité dans un communiqué. "Cette préconisation de lever l'obligation de vaccination contre la COVID-19 ne constitue en rien une remise en question de ses précédents avis et recommandations rendus dans des contextes sanitaires et épidémiques différents", précise la HAS. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)