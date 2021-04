Coronavirus: La HAS opte pour la combinaison vaccinale après les restrictions sur AstraZeneca

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Haute autorité de santé (HAS) a recommandé vendredi de recourir aux vaccins utilisant la technologie ARNm contre le COVID-19 pour la deuxième dose chez les personnes âgées de moins de 55 ans ayant reçu en première injection le Vaxzeria d'AstraZeneca et qui ne sont plus éligibles à ce vaccin réservé aujourd'hui aux populations les plus âgées.

Cette préconisation sur l'adaptation du schéma vaccinal, qui concernera plus de 500.000 personnes à partir de la mi-avril, confirme les déclarations tenues plus tôt par le ministre de la Santé Olivier Véran et une information rapportée jeudi soir par Reuters.

(Matthias Blamont, avec Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame et Jean-Michel Bélot)