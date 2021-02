Coronavirus : La HAS approuve le vaccin d'AstraZeneca chez les moins de 65 ans

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Haute Autorité de santé (HAS) a approuvé mardi l'utilisation en France du vaccin d'AstraZeneca contre le COVID-19 pour les moins de 65 ans.

"Ce vaccin présente une performance tout à fait satisfaisante, entre 62 et 70% d'efficacité selon les études", a déclaré la présidente de la HAS, Dominique Le Guludec, lors d'une conférence de presse.

"Il manque des données pour les patients de plus de 65 ans", a-t-elle expliqué, ajoutant que ces données étaient attendues dans les semaines qui viennent.

Dans l'intervalle, a précisé Dominique Le Guludec, la HAS recommande de vacciner d'une part tous les professionnels de santé et du médicosocial, y compris en ville, et d'autre part toutes les personnes âgées de 50 à 65 ans, en commençant par ceux qui présentent des comorbidités.

La France "espère 10 millions de doses dans les trois mois qui viennent", soit de quoi vacciner 5 millions de personnes, a poursuivi Dominique Le Guludec.

L'administration de la deuxième dose doit intervenir entre neuf et douze semaines après la première, a encore déclaré la Haute Autorité de santé, qui estime que les pharmaciens et les sages-femmes devraient pouvoir vacciner.

Le laboratoire anglo-suédois a effacé ses pertes à la Bourse de Londres après le feu vert français.

