Coronavirus: La Grèce renforce les restrictions pour le Nouvel An

ATHÈNES - La Grèce a enregistré jeudi un record de 35.580 infections au coronavirus, alors que le variant Omicron, hautement contagieux, devient dominant dans le pays, ce qui a contraint les autorités à adopter de nouvelles mesures de restrictions pour les fêtes du Nouvel An.

Il s'agit du troisième record successif de cas quotidiens, les infections ayant plus que triplé depuis le début de la semaine. Selon la vice-ministre de la Santé, Mina Gaga, plus de 60% des nouveaux cas sont liés au variant Omicron.

La ministre de la Santé a annoncé mercredi de nouvelles restrictions dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, avançant les mesures prévues pour début janvier.

À partir de ce jeudi soir, les bars, les boîtes de nuit et les restaurants fermeront à minuit, sans clients debout et sans musique, à l'exception du réveillon du Nouvel An où ils pourront rester ouverts jusqu'à 2 heures du matin.

Le gouvernement a promis jeudi des aides pour les employés et les musiciens empêchés de travailler en janvier en raison des nouvelles restrictions.

(Reportage Lefteris Papadimas, version française Augustin Turpin, édité par Tangi Salaün)