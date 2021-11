Coronavirus: La Grande-Bretagne s'inquiète du nouveau variant, place six pays sur liste rouge

LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne a fait part jeudi de sa préoccupation à l'égard d'un nouveau variant du coronavirus qui se répand en Afrique du Sud et qui pourrait nuire à l'efficacité des vaccins contre le COVID-19, annonçant des restrictions de voyages avec six pays d'Afrique pour raisons sanitaires.

"Plus de données sont nécessaires (sur ce nouveau variant) mais nous prenons des précautions dès maintenant", a déclaré le ministre de la Santé, annonçant qu'à partir de vendredi midi "six pays africains seront ajoutés à la 'liste rouge'".

"Les vols seront temporairement interdits", tandis que les voyageurs britanniques revenant de ces pays devront effectuer une mise à l'isolement, a précisé Sajid Javid sur Twitter.

Il a effectué cette annonce alors que l'agence de santé britannique a dit avoir constaté que le variant B.1.1.529 avait une protéine de spicule complètement différente de la souche du coronavirus sur laquelle les vaccins actuels sont basés.

D'après les premières analyses des experts britanniques, ce variant pourrait contourner la réponse immunitaire déclenchée par une vaccination ou une infection antérieure, et pourrait par ailleurs être plus contagieux encore que le variant Delta.

"Ce que nous savons c'est qu'il y a un nombre important de mutations, peut-être le double du nombre de mutations que nous avons constatées avec le variant Delta", a dit Sajid Javid à la télévision.

"Et cela laisse supposer qu'il pourrait être plus transmissible et que les vaccins actuels dont nous disposons pourraient être moins efficaces", a-t-il ajouté.

(Reportage Alistair Smout et William Schomberg; version française Jean Terzian)