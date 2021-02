Coronavirus: La Grande-Bretagne dit parvenir à freiner la propagation des variants

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le ministre britannique de la santé Matt Hancock a indiqué dimanche que le renforcement des mesures aux frontières et un meilleur traçage des contacts semblent avoir permis de limiter la propagation des variants brésilien et sud-africain du COVID-19.

Selon le ministre, la feuille de route que le gouvernement doit présenter lundi en vue d'alléger les mesures de confinement, devra prévoir du temps pour analyser les données car le gouvernement craint toujours que les variants ne compromettent la campagne de vaccination.

Matt Hancock a toutefois dit sur la chaîne de télévision Sky News que les premiers signes étaient encourageants.

"Il est démontré que les mesures que nous prenons, à la fois sur la recherche renforcée des cas contacts et le renforcement des mesures aux frontières, fonctionnent et que nous avons maintenant en place une surveillance beaucoup plus grande", a dit le ministre.

"Il est très important de voir l'impact des mesures que nous prenons", a ajouté Matt Hancock.

(Kate Holton, version française Matthieu Protard)