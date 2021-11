Coronavirus : La France va annoncer l'accès au rappel vaccinal pour tous les adultes, rapportent les médias

PARIS (Reuters) - Le gouvernement devrait annoncer jeudi le renforcement des mesures barrières et du pass sanitaire et l'accès au rappel vaccinal contre le COVID-19 pour tous les adultes, ont rapporté mercredi les médias français.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, tiendra une conférence de presse jeudi à la mi-journée pour présenter les nouvelles mesures.

Mercredi, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a indiqué que les mesures qui seront annoncées jeudi concerneront: "(le) renforcement des mesures barrière dont le port du masque en intérieur et à l'extérieur et l'aération des locaux, (le) renforcement du pass sanitaire pour mettre plus de contraintes sur les non-vaccinés et (l') accélération de la campagne vaccinale".

Le délai entre l'administration de la deuxième dose de vaccin et le rappel sera réduit de six à cinq mois et les tests PCR pour les non-vaccinés ne seront valables qu'un jour, ont rapporté BFM TV et Le Figaro.

Le rappel deviendra progressivement une exigence pour un pass sanitaire valide, requis pour entrer dans les restaurants, cafés, cinémas et musées, entre autres lieux publics.

Les responsables du ministère de la santé n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

Mercredi, la France a signalé 32.591 nouveaux cas de contamination au COVID-19, tandis que le nombre de patients en soins critiques approchait le seuil des 1.500.

(Reportage Richard Lough; version française Camille Raynaud)