Coronavirus : La France suspend les liaisons aériennes avec sept pays d'Afrique australe

PARIS (Reuters) - La France suspend les arrivées en provenance de sept pays d'Afrique australe afin d'éviter l'importation sur son territoire d'un nouveau variant inquiétant du coronavirus SARS-CoV-2 détecté en Afrique du Sud, a annoncé vendredi Matignon.

"A compter d’aujourd'hui et sans délai, les voyageurs en provenance d’Afrique du Sud, du Lesotho, du Botswana, du Zimbabwe, de Mozambique, de Namibie et d'Eswatini, quel que soit leur statut vaccinal, ne pourront plus entrer sur le territoire national, pour une durée minimale de 48 heures", écrivent les services du Premier ministre, Jean Castex, dans un communiqué.

Ces restrictions sont liées au nouveau variant B1.1.259, détecté dans plusieurs pays d’Afrique australe dont l’Afrique du sud.

"Si aucun cas n’a été détecté à date sur le territoire français, le principe de précaution maximale doit s’appliquer", souligne Matignon.

Les voyageurs étant arrivés récemment dans l'Hexagone devront se signaler auprès des autorités et réaliser un test de dépistage PCR, a expliqué de son côté le ministre de la Santé, Olivier Véran, à la presse en marge d'un déplacement à Brest (Finistère).

Le message d'adresse aux personnes ayant voyagé au cours des 14 derniers jours dans l’un des pays concernés.

Cette décision a été prise dans l'attente d'une concertation à l'échelle européenne, alors que plusieurs pays européens et asiatiques ont d'ores et déjà renforcé les restrictions aux déplacements internationaux.

(Reportage Myriam Rivet et Elizabeth Pineau, édité par Sophie Louet et Blandine Hénault)