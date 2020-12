Coronavirus : La France suspend les déplacements de personnes venant de la Grande-Bretagne

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France a décidé dimanche de suspendre les déplacements de personnes, y compris ceux liés aux transports de marchandises, en provenance de Grande-Bretagne à compter de dimanche minuit et pour une durée de 48 heures en raison de la nouvelle souche de COVID-19, a annoncé dimanche Matignon.

Les services du Premier ministre Jean Castex ont indiqué dans un communiqué diffusé après un conseil de défense que ces restrictions de transports concernaient les transports par voie routière, aérienne, maritime et ferroviaire.

"Seul le fret non accompagné sera autorisé", précise Matignon.

"Les flux de personnes ou de transports en direction du Royaume-Uni ne sont pas concernés", est-il précisé dans le communiqué.

Matignon explique que le délai de 48 heures doit permettre aux Etats membres de l'Union européenne de coordonner une réponse pour réguler les flux en provenance du Royaume-Uni.

Ce délai servira aussi à préparer la réouverture des flux avec la mise en place de tests obligatoires depuis la Grande-Bretagne, ajoutent les services de Jean Castex.

"Ces 48 heures vont nous servir à échanger dès demain matin au niveau européen de manière à faire deux choses", a déclaré le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari sur BFM TV.

"D'abord mettre en place un protocole sanitaire qui soit suffisamment robuste et qui nous permette de reprendre la circulation et, deuxièmement organiser les modalités sur le plan pratique puisque nous devons être en mesure de poursuivre l'acheminement des marchandises", a ajouté Jean-Baptiste Djebbari, assurant que les billets des voyageurs seraient échangeables et remboursables."

"Ce sont des mesures d'urgence et de précaution", a de son côté déclaré Clément Beaune, le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes sur BFM TV, recommandant aux ressortissants français vivant outre-Manche à se faire tester.

Il a par ailleurs indiqué que la découverte d'une variante du virus ne remettait pas en cause la stratégie de vaccination du gouvernement.

De nombreux Etats européens, comme l'Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, les Pays-Bas et l'Italie, ont suspendu les vols en provenance de Grande-Bretagne.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé samedi qu'une nouvelle souche du COVID-19 plus contagieuse avait été détectée dans une partie de l'Angleterre, conduisant le gouvernement à reconfiner Londres et le sud-est du pays pour Noël.

(Matthieu Protard et Michel Rose)