Coronavirus: La France recense 5.626 personnes en réanimation et 426 décès de plus

PARIS (Reuters) - Les services français de réanimation traitaient mardi 5.626 patients atteints par le COVID-19, soit 193 de plus que la veille, ont annoncé les autorités sanitaires.

Le bilan s'est quant à lui encore alourdi en milieu hospitalier avec 409 décès supplémentaires recensés en 24 heures portant le total des morts à 71.180 dans les établissements français de santé.

En élargissant le nombre de décès aux Ehpad, la France a fait état d'un total de 426 décès supplémentaires imputés au coronavirus, ce qui porte le total à 97.273 depuis le début de l'épidémie.

Les nouveaux cas de contamination au coronavirus se sont établis à 8.045, un chiffre qui doit toutefois être pris avec précaution après le week-end pascal.

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 9.526.509 personnes ont reçu au moins une injection de vaccin contre le COVID-19 (soit 14,2 % de la population totale et 18,1 % de la population majeure) et 3.242.743 personnes en ont reçu deux (soit 4,8 % de la population totale et 6,2 % de la population majeure).

