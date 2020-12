Coronavirus : La France recense 17.565 nouveaux cas en 24 heures

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le nombre de nouvelles infections au coronavirus en l'espace de 24 heures est reparti samedi à la hausse mais le nombre de décès à l'hôpital continue de reculer.

Selon les données de Santé publique France (SPF), la France a recensé samedi 17.565 nouvelles contaminations depuis vendredi contre 15.674 nouveaux cas la veille, ce qui porte à 2,46 millions de cas de contamination depuis le début de la pandémie dans le pays.

SPF indique avoir enregistré 190 nouveaux décès liés au COVID-19 parmi les patients hospitalisés contre 264 vendredi.

Les autorités sanitaires françaises font également savoir que le taux de positivité aux tests s'élève désormais à 5,6%.

La Grande-Bretagne a indiqué samedi avoir détecté une nouvelle souche du COVID-19 qui expliquerait la vitesse de propagation du virus actuellement observée outre-Manche.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a annoncé le reconfinement de Londres et du sud-est de l'Angleterre, a fait savoir que rien ne permettait de dire que cette nouvelle souche rendait le virus plus dangereux ou plus mortel.

En France, le médecin du président Emmanuel Macron a indiqué que l''état de santé du chef de l'Etat, diagnostiqué positif au COVID-19 jeudi, était stable.

(Matthieu Protard)