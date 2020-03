Coronavirus: La France rapatrie des ressortissants du Cambodge

Crédit photo © Reuters

PHNOM PENH (Reuters) - La France et la Malaisie ont organisé des vols spéciaux pour évacuer des centaines de leurs ressortissants bloqués au Cambodge après que le pays d'Asie du Sud-Est a fermé ses frontières et suspendu les vols commerciaux à cause de la pandémie de coronavirus.

"Nous essayons de trouver des solutions pour les touristes français bloqués après que leurs vols ont été annulés ou qui ne peuvent désormais plus se rendre dans des lieux de transit dans la région", a déclaré vendredi à Reuters un conseiller politique et de presse de l'ambassade de France au Cambodge.

Un vol spécial a quitté jeudi le Cambodge avec 413 ressortissants français à son bord, a précisé Hugo Wavrin.

Un autre groupe d'une centaine de ressortissants français quittera à son tour le Cambodge samedi, tandis que d'autres prendront place en nombre à bord de vols commerciaux, a-t-il ajouté.

La Malaisie a pour sa part affrété un avion pour ramener mercredi 111 ressortissants bloqués au Cambodge, a indiqué le ministre cambodgien des Affaires étrangères, Prak Sokhonn, dans un message publié jeudi sur Facebook.

Deux nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été confirmés jeudi au Cambodge, portant le bilan à 98 cas, selon le ministère de la Santé.

(Prak Chan Thul; version française Jean Terzian)