Coronavirus: La France prévoit 3 millions de vaccinations cette semaine

PARIS (Reuters) - La France reste en mesure d'atteindre son objectif de 20 millions de personnes ayant reçu au moins une injection de vaccin contre le COVID-19 à la mi-mai et elle compte administrer plus de trois millions de doses cette semaine, a-t-on déclaré mardi au ministère de la Santé.

Le ministère dit constater une amélioration de la confiance à l'égard du vaccin d'AstraZeneca après les doutes ayant conduit à une brève suspension de son utilisation en raison d'un lien possible avec de rares cas de thrombose. Le Danemark a même décidé de ne plus recourir au vaccin du laboratoire anglo-suédois.

L'Agence européenne des médicaments a réaffirmé que les bénéfices du vaccin l'emportaient sur les risques.

La vaccination contre le COVID-19 en France a été étendue depuis samedi à tous les adultes présentant des facteurs de risque de développer une forme grave de la maladie.

D'après le bilan communiqué la semaine dernière par la Direction générale de la Santé (DGS), plus de 15 millions de personnes avaient reçu au moins une première dose de vaccin en France et plus de six millions deux doses.

Selon le ministère de la Santé, le vaccin Johnson & Johnson a un rôle très important à jouer dans la stratégie vaccinale de la France.

