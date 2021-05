Coronavirus: La France n'exclut pas des mesures sanitaires plus fortes avec le Royaume-Uni

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France n'exclut pas des mesures sanitaires "un peu plus fortes" vis-à-vis des voyageurs en provenance du Royaume-Uni en raison de la diffusion outre-Manche du variant dit indien du coronavirus, a déclaré dimanche Jean-Yves Le Drian.

"L'arrivée du variant indien pose problème et nous sommes vigilants sur ce point, en relation avec les autorités britanniques", a déclaré le ministre des Affaires étrangères au micro de RTL/LCI.

"Ce ne sera pas le traitement rouge si on doit le faire, ça sera un traitement intermédiaire mais il n'est pas exclu que l'on puisse avoir des mesures sanitaires un peu plus fortes", a-t-il ajouté, en référence aux catégories vertes, orange et rouge en cours d'élaboration par les autorités pour les pays hors UE.

L'Allemagne a classé vendredi la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord comme une région de mutation des variants du SARS-CoV-2. Cette décision implique le placement à l'isolement des voyageurs en provenance du Royaume-Uni à leur arrivée sur le territoire allemand, y compris pour les personnes vaccinées ou guéries du COVID.

(Jean-Stéphane Brosse)