Coronavirus: La France ferme "jusqu'à nouvel ordre" restaurants, cafés et commerces non essentiels

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Face à l'accélération de la progression du coronarivus, qui a désormais contaminé 4.500 personnes en France, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé samedi la fermeture à compter de minuit des restaurants, des cafés, des cinémas, des discothèques et des autres établissements publics et commerces non essentiels.

Le premier tour des élections municipales est en revanche maintenu ce dimanche, a-t-il ajouté lors d'une allocution au ministère des Solidarités et de la Santé alors que les pouvoirs publics sont officiellement passés dans la journée au stade 3 de la gestion de l'épidémie.

"J'ai décidé jusqu'à nouvel ordre la fermeture à compter de ce (samedi) soir minuit de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays", a dit Edouard Philippe.

"Il s'agit notamment des restaurants, cafés, cinémas, discothèques", a-t-il énuméré.

L'ordre de fermeture concerne aussi "tous les commerces à l'exception des commerces essentiels", a poursuivi le chef du gouvernement. "Resteront notamment ouverts les magasins et marchés alimentaires, les pharmacies, les stations-essence, les banques et les bureaux de tabac et de presse", a-t-il dit.

Tous les services publics essentiels resteront ouverts et les transports urbains continueront de fonctionner. Mais le Premier ministre a appelé les Français à diminuer leur déplacement et à éviter les déplacements inter-urbains.

Les lieux de culte resteront également ouverts mais les rassemblements et les cérémonies devront être repoussés, a-t-il précisé.

"Nous devons impérativement limiter les déplacements, les réunions, les contacts", a souligné Edouard Philippe.

Dans ce cadre, il a appelé les entreprises et les administrations à engager "dès lundi et pour les prochaines semaines une action massive d'organisation du télétravail pour permettre au plus grand nombre de rester à domicile".

Ce renforcement des mesures touchant à la vie sociale complète les annonces faites jeudi soir par Emmanuel Macron, qui a notamment ordonné la fermeture à compter de lundi de toutes les crèches, écoles, collèges, lycées et universités.

Il place la France sur le modèle adopté par l'Italie, pays européen le plus touché par l'épidémie, et d'autres Etats comme la Belgique. L'Espagne s'apprête elle aussi à basculer dans cette situation exceptionnelle.

STADE 3 ET APPEL À LA DISCIPLINE

Illustration de la rapidité avec laquelle le virus se propage, le nombre de personnes contaminés a doublé en 72 heures, a indiqué samedi soir le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, pour passer à 4.500 cas, dont 91 mortels et plus de 300 cas graves nécessitant une admission en réanimation.

"Nous sommes face une épidémie débutante et rapide sur le territoire national, nous sommes donc ce qu'on appelle en phase 3, c'est-à-dire que nous devons désormais tout faire pour retarder, pour ralentir, pour écrêter cette courbe épidémique", a-t-il dit.

Notant que "les premières mesures prises de limitation des rassemblements sont imparfaitement appliquées" et rappelant que la "distanciation sociale" constitue le meilleure façon de freiner la progression de l'épidémie, le chef du gouvernement a appelé "avec gravité" les Français à "montrer plus de discipline dans l'application de ces mesures".

Il faut, a-t-il dit, éviter "au maximum" de se rassembler, "limiter les réunions amicales et familiales, n'utiliser les transports en commun que pour aller au travail et seulement si la présence physique est indispensable, ne sortir de chez soi que pour faire ses courses essentielles, faire un peu d'exercice ou voter".

"Nous avons vu trop de gens dans les cafés, dans les restaurants. Cela me réjouirait en temps normal (...) mais pour quelques semaines ce n'est pas ce que nous devons faire", a-t-il dit.

"J'ai conscience des efforts et des sacrifices qui sont demandés mais j'ai confiance dans la capacité des Françaises et des Français à comprendre la gravité du moment et à adopter tous ensemble des comportements civiques, responsables et solidaires qui nous permettront de surmonter cette crise", a conclu le Premier ministre.

(Henri-Pierre André)